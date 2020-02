Consilierii judeteni constanteni, convocati in sedinta ordinara. Iata ordinea de zi

A fost convoacată ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța pentru data de 18 februarie 2020, ora 13,00 în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Județean Constanța, cu următorul proiect al Ordinii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa din data de 15 ianuarie 2020.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Constanţa” doamnei Paloma Cecilia Rodica Petrescu.Inițiator: Consilier judeţean – Gheorghe Veronica AdrianaProiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Constanţa” doamnei Rodica Şerbănescu.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei de intenţie a Consiliului Judeţean Constanţa şi a Consiliului Judeţean Harghita.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind desemnarea secretarului executiv al Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind stabilirea pe anul 2020 a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2020 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2020 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru Centrul Cultural Judeţean „Teodor T.Burada”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind modificarea HCJ Constanţa nr. 161/2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii „Tomis”, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa, care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a unor membri.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării şi a semnării Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” e MS code BSB 1108.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI aferenţi obiectivului „Amenajarea, consolidarea şi modernizarea imobilelor C1 şi C2 în vederea înfiinţării unei Secţii Clinice Medicală III cu Compartiment de Reumatologie şi Centru de Excelenţă în Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice Mediate Imun şi Bază de tratament – Reabilitare Medicală, conform standardelor europene”.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecoonomici aferenţi obiectivului –„Gospodărie de apă” care deserveşte Policlinica 2, Serviciul Clinic Judeţean de Medicină Legală Constanţa, Secţia Clinică medicală III cu Compartiment de Reumatologie şi Centru de Excelenţă în Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice Mediate Imun şi Baza de Tratament – Reabilitare Medicală, conform standardelor europene.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare al Pavilionului Expoziţional Constanţa în scopul estimării tarifelor minime de utilizare temporară şi închirierii în vederea valorificării.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.8/2020 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2020.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada” a Sălii de expoziţie ( parter şi etaj) şi a Sălii de ceremonii situată în Pavilionul Expoziţional Constanţa, în data de 07 martie 2020, pentru desfăşurarea evenimentului socio-cultural „ Marele bal al Constanţei”.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie de la S.C. Nova Project & Konstruct Group SRL.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Constanţa pentru demararea procedurilor de achiziţionare a construcţiei speciale „Debarcader”, situat în Staţiunea Mamaia, zona Cazino.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind completarea HCJC nr. 12/15.01.2020 privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2020 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.Inițiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al Oraşului Negru Vodă în domeniul public al Judeţului Constanţa şi înscrierea acestora în domeniul public al Judeţului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul, proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104 B, în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Constanţa, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pe anul 2020, finanţate din bugetul Judeţului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în anul 2020 în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Constanţa, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, pentru anul 2020.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare aflate în subordinea Direcţiei de Protecţie a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial „Callatis” precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial „Decebal” precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CabR) ARISTOTEL Techirghiol, prin reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol Corp A.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Centrul de Ingrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIAPAD) Techirghiol, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Techirghiol.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LmP) Apartamentul Lirei Constanţa, prin reorganizarea serviciului social Locuinţă Protejată Apartamentul Lirei-Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Aurelia Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţă Protejată Casa Aurelia Negru Vodă.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi(LMP) Casa Azaleea Cumpăna prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna – „Casa Azaleea”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Dalia Cumpăna, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna „Casa Dalia” .Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Iris Cumpăna, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna „Iris”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Violeta Cumpăna, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Cumpăna „Casa Violeta”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Aurelia Lazu, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Lazu Casa Aurelia.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Ionuţ Lazu, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Lazu Casa Ionuţ.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Opal Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă-Casa Opal.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Topaz Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Topaz.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi casa Safir Negru Vodă, prin reorganizarea servicului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Safir.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Smarald Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Smarald.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Rubin Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Rubin.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Coral Negru Vodă, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Negru Vodă Casa Coral.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Liliana Techirghiol, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Casa Liliana din Techirghiol.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Daniel Techirghiol, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Techirghiol Casa Daniel.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Egreta Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Egreta.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Lebăda Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Lebăda.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Colibri Topraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Colibri.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa FlamingoTopraisar, prin reorganizarea serviciului social Locuinţe Protejate Topraisar Casa Flamingo.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP) Casa Albatros Topraisar.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilităţi (CabR) Sfântul Luca Negru Vodă.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LmP) Luceafărul Medgidia.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Techirghiol. Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi – Compartiment îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social cu cazare Locuinţă protejată victimele violenţei domestice, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Persoane Adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa pentru anul 2019.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Constanţa, pentru anul 2019.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, pentru anul 2019.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”, pentru anul 2019.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Teatrului de Stat Constanţa, pentru anul 2019.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului „Bibliotecii Judeţene I.N.Roman”Constanţa, pentru anul 2019.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Barbu Constanţa pentru fiul său Barbu Lucian.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnişoarei Uzun Cristina Anca.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gherghelaş Daniela.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Artă Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Teatrul de Stat Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2020, pentru Centrul Cultural Judeţean „Teodor T.Burada”Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcţia Generală de Evidenţa a Persoanelor Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Delfinul.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Maria Montessori.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2020.Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia