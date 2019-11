Consilierii PMP si PNL explica de ce nu trebuie sa se plateasca sute de euro pentru cresa Licuricii“: Fagadau sa renoveze cresa veche. E la 300 de metri distanta!“ (document+galerie foto)

LIV

Anul acesta, Primăria Municipiului Constanţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, a închiriat şi amenajat creşa „Licuricii”, singura creşă nouă deschisă la Constanţa în ultimii 30 de ani. Creşa „Licuricii” găzduieşte 100 de copilaşi. Este dispusă pe patru niveluri şi are cinci săli de clasă, patru săli de mese, bucătărie proprie, mobilier nou şi grupuri sanitare special create pentru cei mici.Pentru acest spaţiu, municipalitatea plăteşte o chirie de 6.000 de euro pe lună, după cum susţine consilierul local PMPPe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local Municipal de săptămâna trecută s-a aflat şi un proiect de hotărâre care viza cumpărarea clădirii în care funcţionează această creşa de la proprietarul care doreşte să vândă atât imobilul, cât şi terenul. Costul acestei achiziţii este de aproape 700.000 de euro.Consilierii locali PNL şi PMP au votat împotrivă, iar proiectul nu a trecut. După şedinţă, primarul Decebal Făgădău a explicat că imobilul pe care Primăria l-a închiriat este de vânzare în acest moment, iar proprietarul aşteaptă p ofertă din partea municipalităţii. „Proprietarul vrea să vândă Primăriei clădirea, dar liberalii nu au fost de acord. Dacă situaţia acestui imobil nu se va rezolva nici în şedinţa viitoare, părinţii celor 100 de copii probabil se vor duce cu cei mici în sediul PNL, deoarece micuţii nu vor mai putea merge la creşă”, a afirmat Decebal Făgădău.Aleşii opoziţiei îşi motivează însă votul.Secil Cantaragiu, consilier municipal al Partidului Mişcarea Populară, spune că situaţia creşei nr.6 „Licuricii” a fost prezentată în comisiile de specialitate ale CLM chiar de reprezentaţii PMP. „Am fost la faţa locului să văd clădirea. Nu are aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, nu are curte, spaţiu verde sau locuri de parcare. La mansardă, adică la etajul 4, urcă zilnic copilaşi mici pe scări. În toată clădirea există o singură scară. În caz de incendiu, cum scoţi 100 de copilaşi de acolo pe o singură scară?”, spune Cantaragiu.Alesul local îşi continuă pledoaria şi afirmă că la 300 de m depărtare de clădirea închiriată există sediul fostei creşe nr.6, aflat în paragină, cu toate că acea clădire a fost timp de 5 ani într-un DALI (n.r. documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi nu s-a întâmplat nimic (vezi „galerie foto”).„Acum vor să o bage în alt DALI încă 5 ani şi noi cumpărăm clădiri cu 700 de mii de lei?”, mai spune consilierul PMP.În luna august a.c., proprietarul clădirii,a trimis o scrisoare primarului şi Consiliului Local, prin care îşi anunţă intenţia de a vinde clădirea pentru 700.000, în două tranşe.La rândul său, şi consilierul municipal PNLreacţionează la declaraţiile primarului şi explică de ce liberalii nu sunt de acord cu această vânzare. „Citesc în presă declaraţiile primarului legate de votul nostru împotriva cumpărării unui imobil cu destinaţie de creşă şi mă minunez! Am crezut că primarul Făgădău va tăcea şi nu va încerca să mai şi denigreze consilierii municipali PNL cu acest vot împotrivă.Imobilul pe care primarul doreşte să-l cumpere este un imobil pe care l-a închiriat în iulie 2018 prin DGAS pentru următoarele motive, citez din Referat (anexa la HCL nr.283/2018): (...) 3 creşe din municipiul Constanţa intră în proces de reabilitare, modernizare şi mansardare“, spune Mihaela Andrei.Povestea continua şi nu este unidirecţională, aşa cum lăsa să se înţeleagă primarul Decebal Făgădău. „Pentru continuarea activităţii acestor creşe, s-a cerut ajutorul Inspectoratului, care a identificat doar un singur spaţiu cu care să vină în ajutorul Primăriei, un imobil în care şi-a desfăşurat activitatea Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan“. Acest imobil, care era gratis, a fost identificat impropriu folosirii cu destinaţie de creşa şi atunci a fost publicat un anunţ, precum ca se caută un spaţiu de închiriat într-o anumită zonă, cu anumite caracteristici ale camerelor. A fost un singur ofertant şi s-a găsit un spaţiu.După închirierea acestui imobil, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa trimite o adresă, în care arată că spaţiul este impropriu folosirii cu destinaţia de creşă în condiţiile actuale şi pentru conformare, Primăria a cheltuit din banii noştri 64 842,66 lei.În condiţiile în care noi am închiriat spaţiul până la reabilitarea şi modernizarea celor existente, mă întreb cum de a cheltuit Primăria Constanţa suma de 64.842,66 lei într-un spaţiu proprietate privată şi nu i-a investit în creşele existente?”, explică Mihaela Andrei, consilier municipal PNL.Potrivit presei locale, proprietarul clădirii în care funcţionează creşa „Licuricii”, Izet Chiamuran, deţine mai multe clădiri pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanţa la nr. 9, nr. 16 (sediul închiriat Primăriei Constanţa) sau nr. 40.În secţiunea „Documente” puteţi consulta proiectul de hotărâre care nu a trecut de votul CLM iar in galeria “foto”, imagini cu creşa lăsată în paragină şi cu cea care funcţionează în spaţiul închiriat, care nu deţine autorizaţie de securitate la incendiu.