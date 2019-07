Consilierile cu experienta zero ale lui Sorin Grindeanu: Fosta miss Buzau si fiica unui apropiat - FOTO

consiliere Grindeanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul premier Sorin Grindeanu, actualmente presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), se mandreste cu doua consiliere cu experienta zero, una fiind chiar fiica fostului vicepremier Paul Stanescu. Multe consiliere au fost angajate la inceput de 2019, cand seful ANCOM a iesit din atentia publica, departe de lumini, de scandaluri si proteste. Doua dintre ele, Catalina Mirita si Alina-Gabriela Modan, au trasaturi comune: Nicio experienta. Legaturi de rudenie cu oameni puternici in stat. Sorin Grindeanu, chemat la audieri Cine este Catalina Mirita? Tanara, in varsta de 24 de ani a fost angajata in 2019, pana atunci lucrand, conform declara ...