Consilierul judetean Marian Uscatu propune o solutie pentru scaderea numarului de accidente rutiere

Consilierul judetean PMP Marian Uscatu propune conducerii Consiliului Judetean realizarea unui proiect care ar putea reduce semnificativ numarul de victime produse in accidente rutiere. Este vorba despre construirea a minim zece pasarele pietonale pe traseul Iasi - Targu Frumos. Conform consilierului judetean, in acest demers lider de proiect ar urma sa fie Consiliul Judetean, iar parteneri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, primariile de pe traseul mentionat si chiar persoane private. „Cunoastem cu totii problema numeroaselor accidente rutiere care au loc pe drumul european E85. Consiliul Judetean, in calitate ...