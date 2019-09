Consilierul parlamentar care a injurat si amenintat un politist era baut. S-a dus la sectie si a facut din nou scandal

Lucian Radulescu, consilerul deputatului PSD de Prahova Laura Moagher si director adjunct la CSM Ploiesti, care a jignit si injurat un echipaj de politie care i-a cerut sa se legitimeze in trafic in comuna Paulesti, judetul Prahova, era baut, dupa cum a rezultat in urma testului la care a fost supus.