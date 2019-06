Consilierul premierului tine PSD-ul in sah: Victor Negrescu anunța ca vrea sa candideze și el

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, liderul PES activists România şi consilier onorific al premierului, a afirmat, marţi, că nu exclude să candideze la Congresul din 29 iunie dacă nu va regăsi discursul pro-european şi mesajele în care crede în proiectele politice ale candidaţilor, potrivit agerpres.ro.

"În momentul de faţă, evaluez proiectele politice ale candidaţilor. În măsura în care aceste proiecte politice vor cuprinde direcţiile pe care le-am prezentat colegilor mei, nu vor exista motive pentru ca eu să candidez. Dar, evident, îmi rezerv dreptul ca, în măsura în care discursul pro-european şi mesajele în care eu cred nu vor fi asumate într-un mod corespunzător, într-un mod coerent, cu profesionalism, să pot să mă gândesc inclusiv la această opţiune, dacă, evident, nu voi regăsi aceste idei în care eu cred", a declarat, Victor Negrescu.

El a spus că acest congres reprezintă un moment "extrem de important" pentru viitorul PSD. "Eu am spus colegilor mei acest lucru în toate discuţiile purtate. În principal, este vorba despre noul mesaj politic, noul proiect politic pe care PSD şi-l va asuma cu ocazia acestui congres. Practic, să adoptăm un document cu mesaje clare, ferme. Eu am propus colegilor din partid un proiect, pe aproape 20 de pagini, care cuprinde direcţiile aşa cum le-am văzut noi, împreună cu colegii mei din PES activists România, privind viitorul PSD-ului. Mă refer aici la revenirea la discursul pro-european, pentru că PSD este partidul care a finalizat negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi cel care a generat consensul de la Snagov, care ne-a dus în această direcţie spre UE şi NATO. Am vorbit, acolo, despre nevoia de a reveni la mesajele de stânga, social-democrate, şi inclusiv de a ne reapropia şi de a integra în familia social-democrată europeană", a declarat Victor Negrescu.

Social-democratul a punctat că trebuie asumate o serie de mesaje în ceea ce înseamnă politicile sociale, politicile în domeniul educaţiei, sănătăţii.

"Să continuăm creşterea veniturilor, dar să alocăm mai multe resurse pe partea de infrastructură, pe partea de investiţii. Trebuie să venim cu un mesaj foarte clar care să ne permită să ne reconciliem cu românii care trăiesc peste hotare, să venim cu noi politici pentru tineri şi să le oferim accesul la decizie, poate chiar reducând bariera pentru ca tinerii să poată candida pentru funcţii publice. Trebuie să venim cu un mesaj pe partea de mediu, adică sunt multe lucruri pe care putem să le facem", a spus Negrescu.

Acesta a subliniat că proiectul politic e extrem de important, dar nu e suficient doar să existe, ci şi să fie asumat de către cei care urmează să fie aleşi şi de către membrii de partid.

"Adică, asta înseamnă să nu schimbăm doar un discurs şi să ne schimbăm atitudinea, (...)., să fim mai modeşti, mai echilibraţi, mai echidistanţi, mai apropiaţi de cetăţeni, să recunoaştem greşelile pe care le-am făcut, dar, în acelaşi timp, să fim mai asumaţi. De aceea, candidaţii (...). trebuie să îşi asume aceste valori şi trebuie să demonstreze acest lucru. Până astăzi, avem persoane care şi-au anunţat (candidatura - n.r.), dar nu avem încă niciun proiect politic în spatele acestor candidaţi. Aştept să văd care sunt aceste proiecte politice şi, în funcţie de acestea, îmi voi exprima opţiunea sau poate, în zilele care urmează, vor exista şi alţi noi candidaţi care vor veni cu proiecte politice asumate, proiecte europene", a declarat fostul ministru.

Victor Negrescu a mai spus că trebuie să se vină cu un proiect politic de lungă durată, consistent, coerent şi, mai ales, unul care pune în prim-plan partea de competenţă.

"PSD, pentru a-şi recâştiga electoratul, trebuie să revină la această identitate de partid al profesioniştilor, al specialiştilor, imagine pe care, din nefericire, şi-a pierdut-o în ultima perioadă şi acest lucru presupune, de asemenea, ca şi remanierea guvernamentală, dar şi ceea ce înseamnă deciziile de la acest congres (din 29 iunie - n.r.) să vină în sprijinul acestei direcţii extrem de necesare pentru PSD", a conchis Victor Negrescu.