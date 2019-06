Consilierul Vioricai Dancila cere organizarea unei sedinte CSAT privind situatia din Republica Moldova

Victor Negrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consilierul Vioricai Dancila, fostul ministru Victor Negrescu, a declarat astazi ca Romania trebuie sa aiba o pozitionare oficiala fata de situatia politica din Republica Moldova. Negrescu solicita organizarea unei sedinte CSAT pentru a sprijini detensionarea situatiei si mentinerea parcursului pro-european. Dosar penal in legatura cu banii pe care i-ar primi Igor Dodon din Rusia “Dincolo de pareri si de analize privind situatia din Republica Moldova, trebuie sa avem o pozitionare oficiala din partea Romaniei. Tara noastra nu poate sta impasibila si astepta in timp ce lucrurile se intampla in statul vecin si prieten. Consider oportuna organizarea unei sedinte CSAT privind situatia din Republica ...