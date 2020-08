Consiliile de Administrație ale școlilor pot suspenda prezența elevilor in timpul starii de alerta (Proiect MEC)

Activităţile didactice care impun prezenţa fizică a copiilor la școală pot fi suspendate pe durata stării de alertă la propunerea Consiliului de Administraţie al școlii respective, prevede un proiect de act normativ al Ministerului Educației. O măsură similară poate fi luată și în cadrul facultăților, la propunerea Senatului universitar. Activităţile didactice care impun prezenţa fizică a […] The post Consiliile de Administrație ale școlilor pot suspenda prezența elevilor în timpul stării de alertă (Proiect MEC) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.