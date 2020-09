Consiliul Concurenței: Zaharul s-a scumpit cu 14% in septembrie. Cum au variat alte prețuri

Zahărul este alimentul care s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie, faţă de luna august, respectiv cu 14%, potrivit datelor din Monitorul Preţurilor pentru alimente, o aplicaţie lansată anul trecut de Consiliul Concurenței, transmite Agerpres. Astfel, un kilogram de zahăr a costat, în medie, 3,60 de lei în perioada 1-14 septembrie, faţă de 3,15 […] The post Consiliul Concurenței: Zahărul s-a scumpit cu 14% în septembrie. Cum au variat alte prețuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.