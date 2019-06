Consiliul Concurentei a autorizat preluarea Moldova Farming SRL de catre Pif Industrial SRL si Comfert Agricultura SRL

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care PIF Industrial SRL, împreună cu Comfert Agricultura SRL, preiau compania Moldova Farming SRL și, implicit, companiile Rural Capital Doi SRL şi Extra Land SRL.PIF Industrial SRL are ca obiect principal de activitate activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management și face parte din grupul Dedeman, controlat de fraţii Pavăl.Comfert Agricultura SRL are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase și face parte din grupul Comfert, deţinut de familia Grigoriu. În prezent, aceasta realizează venituri din închirierea activelor deţinute.Moldova Farming SRL este controlată de Comfert Agricultura SRL şi are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase.Rural Capital Doi SRL şi Extra Land SRL sunt controlate de către Moldova Farming SRL şi au ca obiect principal de activitate cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii.Autoritatea de concurenţă a analizat această operaţiune şi a constatat că nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante.Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.