Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Clever Media Transilvania preia postul de televiziune Prima TV

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Clever Media Transilvania SRL preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting SRL, companie aflată în reorganizare.

CONSILIUL CONCURENŢEI A AUTORIZAT PRELUAREA PRIMA TV DE CĂTRE CLEVER MEDIA TRANSILVANIA SRLClever Media Transilvania SRL este o companie ce aparține grupului deținut de domnul Adrian Tomșa, care deține mai multe investiții în România printre care canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, dar și paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv și Profit.ro.În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.