Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care BRD si Raiffeisen intra in actionariatul Cit One

Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care BRD – Groupe Société Générale SA (BRD) și Raiffeisen Bank SA intră în acționariatul CIT One SRL, alături de Banca Comercială Română (BCR). Astfel, CIT One SRL va fi controlată, în comun, de BCR, BRD și Raiffeisen Bank.CIT One SRL este furnizor de servicii integrate de gestionare a numerarului, ce asigură întreaga gamă de servicii la nivel național, precum transportul de numerar și alte valori în autospeciale blindate, procesarea de numerar sau servicii de asistență tehnică pentru bancomate. Înaintea acestei tranzacții, CIT One SRL era deținută de BCR.BCR este o societate pe acțiuni, parte a grupului Erste, care oferă întreaga gamă de servicii financiar-bancare destinate persoanelor fizice și persoanelor juridice, precum și servicii de leasing (financiar și operațional), pensii private sau credite ipotecare.BRD este o societate pe acțiuni, parte a grupului de Société Générale BRD, care furnizează servicii financiar-bancare, fiind activă atât pe piața creditelor pentru persoane fizice și pe cea a cardurilor bancare, cât și pe piața de corporate banking din România.Raiffeisen Bank, societate pe acțiuni din grupul Raiffeisen, furnizează servicii financiar-bancare către clienți corporate și către clienți persoane fizice.În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie supusă controlului Consiliului Concurenţei. Prin urmare, autoritatea de concurenţă va evalua această tranzacţie în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.Eventualele observații și puncte de vedere pot fi transmise autorității de concurență prin e-mail, la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro, sau prin poștă, la adresa: Consiliul Concurenței, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, București, cod poștal 013701, Oficiul Poștal nr. 25, în termen de 20 zile de la prezentul anunț.