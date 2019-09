Consiliul Concurentei: Nu exista o abordare unitara privind parcarile publice cu plata 

parcari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara in ceea ce priveste infiintarea si administrarea parcarilor publice, astfel incat sa creasca eficienta gestionarii acestora si se reduca dezechilibrele dintre numarul autoturismelor si numarul locurilor de parcare este una dintre concluziile Consiliului Concurentei, in urma derularii unei analize pe piata serviciilor de parcare publica cu plata la nivelul municipiilor resedinta de judet Brasov, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Craiova. La nivelul municipiilor resedinta de judet analizate, in cinci cazuri (Iasi, Sibiu, Constanta, Drobeta-Turnu Severin si Targu Jiu) sunt peste trei autoturisme inmatriculate pe un loc amenajat pentru pa ...