Consiliul Elevilor indeamna la protest in prima zi de scoala: Purtati o banderola neagra, sa transmitem ca asa nu se mai poate

Consiliul National al Elevilor cheama la protest, luni, in prima zi de scoala. Consiliul ii indeamna pe elevi, parinti si profesori sa poarte luni o banderola neagra pe brat, in semn de protest fata de ultimele decizii luate de decidentii politici in educatie. Sa transmitem ca asa nu se mai poate, spune presedintele Consiliului Elevilor.