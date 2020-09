Consiliul Europei dezbate, la finalul lunii septembrie, propunerile de implementare a deciziei CEDO in cazul Laurei Codruta Kovesi

Consiliul Europei urmeaza sa ia in dezbatere, in cadrul reuniunii din 29 septembrie -1 octombrie, propunerile organizatiilor "Asociatia Forumul Judecatorilor" si "Initiativa pentru Justitie" pentru implementarea mai multor modificari legislative ce vizeaza sistemul judiciar, in lumina deciziei CEDO in cazul fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi.