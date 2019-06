Consiliul Europei intervine in criza politica din Republica Moldova: Sa se pronunte Comisia de la Venetia

parlament moldova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului din Republica Moldova. Thorbjørn Jagland s-a declarat ingrijorat de evenimentele care au avut loc pe scena politica din Republica Moldova in ultimele zile si a facut apel Parlamentului ales, Guvernului legitim si fortelor politice sa actioneze cu calm si responsabilitate. Ce spune, Calin Popescu Tariceanu, despre noul Guvern din Republica Moldova „Deciziile recente ale Curtii Constitutionale sunt dificil de inteles si par arbitrare in raport cu textul Constitutiei si a standardelor legilor internationale. In ...