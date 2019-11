Consiliul Fiscal: Consolidarea bugetara nu e posibila daca se mentine calendarul actual de aplicare a Legii pensiilor

Consolidarea bugetara nu poate fi realizata in conditiile mentinerii calendarului actual de aplicare a noii legi a pensiilor si a coordonatelor actuale ale politicii fiscal-bugetare, in conditiile in care proiectul de rectificare bugetara are in vedere revizuirea majora a deficitului bugetar de la 2,76% la 4,3% din PIB, a anuntat Consiliul Fiscal (CF).