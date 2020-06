Consiliul General al Capitalei dezbate contractarea unui credit de 100 de milioane de lei. Suspendarea taxei pentru terase, pe ordinea de zi

Consilierii municipali se vor intruni in sedinta joi, de la ora 18,00, pe ordinea de zi figurand 62 de proiecte de hotarare, printre care: decontarea testarii a 3.000 de farmacisti, reprezentanti media si angajati din domeniul alimentatiei publice, contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru sase spitale.