Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare a aderat la Coalitia Nationala Pentru Modernizarea Romaniei

Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România (CINCDR) a aderat astăzi la CNMR urmând ca Mihaela Doni, președintele CINCDR, să ocupe funcția de vicepreședinte la nivel național pentru CNMR din partea CINCDR. Consiliul reprezintă cel mai important for de producție științifică al României cu peste 10.000 de cercetători, oameni de știință dedicați inovării în sectoare de activitate extrem de diferite pentru societate în ansamblul ei: agricultură, mediu, IT, medicină, etc.

Fondat în luna aprilie 2018, Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România reunește un număr de 45 de Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România care prin activitatea lor contribuie la îmbogățirea patrimoniului științific național și are ca scop propunerea și implementarea de strategii și politici de stimulare și susținere la nivel național a activității de cercetare, dezvoltare și inovare în interesul Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare, inclusiv prin propuneri de inițiative legislative și reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil activității de cercetare, dezvoltare și inovare.

Totodată CINCDR reprezintă Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare membre la orice nivel în raport cu autoritățile statului, prin acțiuni de promovare a intereselor acestora în procesul legislativ care vizează cercetarea, dezvoltarea și inovarea și promovează pe plan național și internațional atât activitatea de cercetare dezvoltare și inovare cât și rezultatele obținute de Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare membre.

În prezent, CINCDR prin toate acțiunile sale își propune să contribuie semnificativ la creșterea competitivității economiei românești prin inovare și prin creșterea rolului științei în societate pentru rezolvarea problemelor reale prin soluții inovatoare și furnizoare de expertiză. Totodată CINCDR are în vedere și respectarea priorităților strategice stabilite prin strategia Națională de Dezvoltare și Cercetare 2014-2020, respectiv definirea și consolidarea unor domenii de competență ridicată în care există avantaje comparative reale sau potențiale care pot contribui semnificativ la creșterea PIB dar și alocarea de resurse în domenii în care cercetarea și dezvoltarea tehnologică răspund unor nevoi sociale concrete și presante, prin înțelegerea deplină a impactului social al științei și tehnologiei asupra societății și asupra tuturor activităților economic-sociale.

Alexandru Cumpănașu: „Afilierea Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România la CNMR reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în procesul de susținere a cercetării românești ca mijloc de producție economică și documentare științifică. CNMR și-a asumat încă de la înființarea sa susținerea fermă a educației și cercetării și a negociat cu toate guvernele și legislaturile parlamentare o alocare corespunzătoare din punct de vedere financiar pentru cele două sectoare. Însă, din păcate, armata tăcută a „creierelor României” a făcut ca acest sector să fie neglijat de către toate partidele politice și de către toți decidenții administrației publice. Atât eu cât și colegii mei din CNMR vedem în Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare viitorul României din punct de vedere economic alături de agricultură și de sectorul IT în sine. Principala materie primă a acestei națiuni este reprezentată de inteligență și spirit inovator ce pot fi valorificate și transformate într-un sector important al economiei românești cu o alocare financiară extrem de redusă comparativ cu alte sectoare ale economiei românești. Sub-finanțarea cronică de astăzi aduce riscul de emigrare a inteligenței românești în beneficiul altor state și creșterea economiilor și producției științifice de acolo.

Odată cu alăturarea CINCDR, CNMR se va lupta cu toate armele democratice pentru ca acest sector alături de cercetătorii români să primească finanțarea necesară și să rămână în România. Acest demers a fost deja inițiat de către CNMR prin elaborarea împreună cu Ministerul Cercetării si Inovării a două acte normative extrem de importante pentru sistemul de cercetare românesc: OUG privind plata cercetătorilor cu până la 50 euro/oră și OUG privind statutul cercetătorului. Este însă insuficient, și, împreună cu CINCDR, vom lupta să obținem atenția și sprijinul statutului și societății românești pentru acest sector."