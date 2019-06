Consiliul Judetean: a fost finalizat un mare proiect cu fonduri UE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Consiliului Judetean Iasi si asocierea Sorain Cecchini Techno Espana SLU - SC Iasiconc SA - SC Edil Industry SRL au semnat, saptamana trecuta, contractul de delegare a gestiunii operarii statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor in judetul Iasi. In urmatorii cinci ani, prestatorul va asigura operarea si administrarea statiilor de transfer a deseurilor de la Ruginoasa, Baltati si Harlau, sortarea deseurilor in statiile Ruginoasa, Tutora si Harlau precum si compostarea deseurilor verzi si tratarea mecano-biologica a celor reziduale in cadrul statiei de la Tutora. Valoarea contractului este de aproximativ 40 milioane de euro. Transferul deseurilor va fi asigurat prin Sta ...