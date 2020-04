Consiliul Judetean Galati anunta un nou parteneriat cu Universitatea 'Dunarea de Jos' pentru protejarea cadrelor medicale

Consiliul Judeţean Galaţi anunţă un nou parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” pentru protejarea cadrelor medicale, urmând a finanţa producerea a 5.000 de viziere, care vor fi distribuite în spitale celor care luptă cu coronavirusul. Prefectura Galaţi anunţă că, de luni, portul măştilor în spaţiile publice din judeţ va fi obligatoriu, potrivit news.ro.

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, Costel Fotea, vizierele vor fi produse cu ajutorul imprimantelor 3D, iar banii au fost alocaţi pentru achiziţionarea materialelor necesare.

”Fiecare piesă a unui echipament de protecţie este foarte importantă, având în vedere gradul extrem de ridicat de contagiune al acestui coronavirus. Colaborăm extraordinar de bine cu Universitatea «Dunărea de Jos», cu care mai avem un parteneriat pentru producerea la Galaţi a dezinfectanţilor necesari în lupta cu acest nou coronavirus”, a spus Fotea.

De asemenea, au fost suplimentate cu 260 de mii de lei fondurile alocate Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, astfel încât să poată fi deschis acolo un nou centru de testare pentru coronavirus.

”Unitatea Medicală din Târgu Bujor a primit un aparat PCR Real Time care poate fi folosit pentru a depista noul coronavirus. Însă, pentru a putea deschide un centru de testare la spitalul din Târgu Bujor, este nevoie şi de restul echipamentelor de laborator, adică de hote pentru pregătirea reactivilor şi a probelor, de centrifugă, seturi de pipete şi tot ceea ce este necesar pentru a putea folosi acest aparat PCR Real Time. De aceea, pentru achiziţionarea acestor echipamente medicale am alocat spitalul 110 mii de lei. În plus, am alocat încă 150 de mii de lei pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie, materiale sanitare şi dezinfectanţi”, a mai declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

La rândul său, prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Avrămescu, a anunţat că, de luni, portul măştilor va fi obligatoriu în spaţiile publice din judeţ.

Astfel, gălăţenii vor trebui să poarte măşti sau alte mijloace de protecţie pentru a-şi acoperi faţa, gura şi nasul în mijloacele de transport, în instituţiile publice, în magazine, pieţe agroalimentare, şantiere în lucru, farmacii şi alte spaţii în care oamenii pot intra în contact unii cu alţii.

Administratorii şi conducătorii instituţiilor sunt responsabili de a nu permite cetăţenilor accesul în mijloacele de transport şi incintele clădirilor şi spaţiilor, inclusiv în magazine, fără măşti de protecţie.

În judeţul Galaţi, 90 de persoane au fost confirmate până acum cu coronavirus, iar un bărbat a decedat în timp ce cinci bolnavi au fost vindecaţi şi externaţi.

Din totalul cazurilor de COVID 19 de la Galaţi 19 sunt angajaţi din spitale şi SAJ: 9 fiind cadre medicale, iar 10 personal auxiliar.