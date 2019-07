Consiliul Judetean Iasi: In programul oficial al manifestarilor dedicate comemorarii a 78 de ani de la Pogromul de la Iasi, nu a fost inclusa si vizitarea acestui imobil

Consiliul Judetean Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii false si tendentioase privitoare la unele aspecte legate de manifestarile dedicate comemorarii Pogromului de la Iasi, referitor la sediul viitorului ”Muzeu al Pogromului” care va functiona in cladirea fostei Chesturi, constructie realizata la inceputul secolului XX, inclusa in Lista Monumentelor Istorice, reprezentantii Consiliului Judetean fac precizarea ca in programul oficial al manifestarilor dedicate comemorarii a 78 de ani de la Pogromul de la Iasi, nu a fost inclusa si vizitarea acestui imobil, neexistand nicio solicitare institutionala in acest sens. De altfel, cladirea monument istoric ...