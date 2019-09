Consiliul Judetean Vaslui a facut o donatie pentru un spital din Republica Moldova

Dumitru Buzatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliului Judetean Vaslui a donat 90.000 de euro pentru reparatia capitala a acoperisului Spitalului raional Straseni. Acordul de finantare a fost semnat la 2 septembrie. „90.000 de euro negociate de catre presedintele raionului Straseni Mihail POPA, pentru reparatia capitala a acoperisului Spitalului raional Straseni. Donatie venita din partea Consiliului Judetean Vaslui presedinte Dumitru BUZATU. Acordul de finantare a fost semnat in data de 20 septembrie 2019, in cadrul sedintei Consiliului Judetean Vaslui”, se mentioneaza in anuntul facut de Consiliul raional Straseni, potrivit portalului Deschide.MD Potrivit acordului, lucrarile de reconstructie ar urma sa fie incheiate la 31 d ...