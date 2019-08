Consiliul Local Constanta a aprobat cumpararea retelei de transport al energiei termice de la Electrocentrale

Consiliul Local Municipal Constanţa a aprobat, în cadrul şedinţei de îndată de joi, cumpărarea reţelei de transport al energiei termice de la Electrocentrale Constanţa, investiţia fiind de peste două milioane de lei. Primăria vrea să investească în modernizarea acestei reţele, suma necesară fiind de aproximativ 65 de milioane de euro, potrivit news.ro.

Consilierii locali au aprobat în unanimitate, joi, în cadrul unei şedinţe de îndată, proiectul de hotărâre privind cumpărarea reţelei de transport al energiei termice de la Electrocentrale Constanţa.

"Am convocat în şedinţă de îndată Consiliul Local pentru a rediscuta proiectul privind achiziţionarea reţelei de transport al agentului termic în vederea modernizării acesteia. Astăzi reţeaua de transport aparţine societăţii Electrocentrale Constanţa SA, societate aflată în insolvenţă şi urmare a deciziei Comitetului Creditorilor, comunicată de administratorul judiciar, am primit o propunere de a ne exprima o ofertă fermă de cumpărare a acestei reţele în data de 8 august. Evident că intenţia mea era aceea de a prezenta Consiliului Local un proiect de hotărâre în data de 29 august, atunci când va avea loc şedinţa ordinară. Ulterior am primit o solicitare, în data de 12 august, de a emite această ofertă fermă de cumpărare până în data de 16 august”, a declarat primarul Constanţei, Decebal Făgădău, la finalul şedinţei Consiliului Local.

El a explicat că acest proiect s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 14 august, iar atunci nu a trecut deoarece consilierii PNL au votat împotrivă. Făgădău a precizat că a avut ulterior discuţii cu toţi consilierii locali, astfel încât toate aspectele legate de această preluare să fie lămurite.

Edilul a afirmat că Primăria va achita suma de peste două milioane de lei fără TVA pentru preluarea acestei reţele de transport al energiei termice, estimând că această preluare va dura cel mult 45 de zile.

Decebal Făgădău a mai declarat că apoi Primăria doreşte modernizarea acestei reţele, cu fonduri europene, explicând că potrivit studiului de fezabilitate realizat de Electrocentrale Constanţa în 2015 pentru acest proiect valoarea investiţiei s-ar ridica la aproximativ 65 de milioane de euro, menţionând totodată că acest studiu urmează să fie actualizat.

Primarul a afirmat că prin acest proiect vor fi înlocuite magistralele de transport al energiei termice cu conducte moderne, dotate cu senzori.

"Proiectul înseamnă redimensionarea tuturor magistralelor, înlocuirea magistralelor mari şi ciuruite astăzi cu conducte moderne, preizolate, cu senzori, cu un sistem de pompare în lanţ pentru că astăzi trebuie să înţelegeţi că se pompează de la CET, pe o ţeavă foarte mare, o cantitate destul de mică până în Faleză Nord sau până în ultimul colţ al oraşului toată această energie termică, vă daţi seama cam care este consumul de energie electrică pentru a face pompaje. (…) Va exista un sistem de monitorizare care să te alerteze nu după ce s-a produs avaria, la câteva ore, până aduni echipa tehnică, până vezi despre ce e vorba şi să te alerteze în sistemul electronic, modern”, a explicat Decebal Făgădău.