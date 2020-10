Consiliul Local Sector 3 ar putea aproba doua proiecte pentru cumpararea de tablete si masti pentru elevi, finantate din fonduri europene

Consiliul Local Sector 3 ar putea aproba, în şedinţa de duminică, două proiecte de peste 100 de milioane de lei pentru achiziţionarea, din fonduri europene, de tablete şi măşti de protecţie pentru elevi şi profesori de la mai multe unităţi şcolare.

"Se aprobă proiectul cu titlul 'Creşterea gradului de utilizare a internetului în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3' şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Competitivitate", prevede unul dintre proiectele de hotărâre, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alexandru Rafila profețește dezastrul: În maxim o lună cazurile de coronavirus se pot dubla, iar decesele, tripla!

Potrivit sursei citate, valoarea totală a proiectului este de 83 de milioane de lei inclusiv TVA, reprezentând mai multe produse desfăşurării cursurilor online: 39.458 de tablete pentru fiecare elev din învăţământul preuniversitar de stat, 2.500 de laptopuri şi 1.500 de tablete grafice pentru profesorii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, dar şi câte 1.304 de camere web conferinţe, sisteme All in One, proiectoare, ecrane proiecţie, table interactive şi routere wireless pentru dotarea claselor.

"Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale", stipulează proiectul.

Un număr de 45 de unităţi de învăţământ fac obiectul proiectului "Creşterea gradului de utilizare a internetului în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3".

"Apelul de proiecte POC/882/2/4/ va fi lansat pe data de 2 noiembrie 2020 şi ţinând cont de pandemia SARS COV 2 este necesară aprobarea prezentei hotărâri în regim de urgenţă, astfel încât să fie consolidată capacitatea de reacţie la criza de sănătate publică", prevede referatul de aprobare al proiectului, semnat de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă.

Citește și: Monica Pop a răbufnit, după ce valul 2 de coronavirus a prins nepregătite autoritățile: De ce nu mai avem producții autohtone și importăm orice?

Cel de-al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi face referire la măşti de protecţie şi dezinfectanţi.

"Se aprobă proiectul cu titlul 'Stop COVID în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3' şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare", prevede proiectul.

Conform sursei citate, proiectul are o valoare de circa 28,7 milioane de lei inclusiv TVA, reprezentând: 4.083.712 de mănuşi, tot atâţia botoşi, 187.172 litri de dezinfectant de mâini, 13.258.048 de măşti, 106.336 de litri de dezinfectant de suprafeţe, 117.306 de litri de dezinfectant pardoseli, 1.704 lămpi ultraviolete, 88 de nebulizatoare, 2.843 de panouri de protecţie plexiglas - pereţi despărţitori pentru pupitre şcolare.

Un număr de 66 de unităţi de învăţământ fac obiectul proiectului.

"Având în vedere faptul că apelul de proiecte pe Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a fost lansat pe 25 octombrie 2020 şi ţinând cont de pandemia SARS-CoV-2, este necesară aprobarea prezentei hotărâri în regim de urgenţă, astfel încât să fie consolidată capacitatea de reacţie la criza de sănătate publică", prevede referatul de aprobare al proiectului, semnat de primarul Robert Negoiţă.

Anterior acestei şedinţe, tot duminică este convocată o altă şedinţă de Consiliu Local. Pe ordinea de zi se regăsesc proiecte de hotărâre privind stabilirea numărului, domeniile şi numărul de membri ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; respectiv desemnarea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.