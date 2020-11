Consiliul National al Elevilor dezaproba trecerea in sistem online a tuturor scolilor: Profunda iresponsabilitate din partea autoritatilor statului

Consiliul National al Elevilor dezaproba masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis la sedinta de joi a Guvernului, printre care se numara si trecerea tuturor scolilor in scenariul rosu si anume la invatamantul online. Sursa citata spune ca unele unitati de invatamant sunt in localitati si zone care se afla sub rata de incidenta de 3 la mia de locuitori si pentru a garanta un act educational de calitate este necesar ca acestea sa ramana deschise.