Consiliul National al Elevilor se opune instalarii camerelor video in clase: Poate afecta actul de predare-invatare. E nevoie de incredere

Consiliul National al Elevilor considera ca instalarea in salile de clasa a unor sisteme de supraveghere video-audio nu rezolva problemele reale din cadrul orelor de curs si sfideaza modul natural de administrare a clasei, putand afecta modul in care se desfasoara actul de predare-invatare si creand o stare de lipsa de confort in randul elevilor si cadrelor didactice.