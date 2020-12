Consiliul National al Rezistentei Iraniene si Mossadul, implicate in asasinarea lui Fakhrizadeh, acuza Teheranul

Consiliul National al Rezistentei Iraniene (CNRI), o coalitie a opozitiei iraniana in exil, cu sediul in Franta, este suspectata de asasinarea, impreuna cu Israelul, a omului de stiinta iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, acuza luni secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Nationala Ali Shamkhani, relateaza Reuters.