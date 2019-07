Consiliul Superior al Magistraturii: Pozitia sectiei pentru judecatori pe marginea modului in care organele judiciare au gestionat evenimentele din judetul Olt

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act cu îngrijorare de evenimentele petrecute în județul Olt și își exprimă public regretul pentru modalitatea în care procedurile aplicate s-au dovedit a fi fost ineficiente.Evenimentul dramatic despre care opinia publică din România a luat cunoștință începând cu ziua de vineri, 26 iulie 2019, a relevat încă o dată faptul că, pe fondul unei situații de criză majoră, deși cadrul legislativ actual are toate mecanismele care să garanteze o eficiență deplină a procedurilor, acesta a reprezentat pretextul escaladării unei stări de dezbinare, un mediu pentru dezvoltarea dezinformărilor, manipulărilor, dar și a unei evidente lipse de asumare.Ignorând faptul că pierderea vieții unui copil reprezintă o dramă ireversibilă și nu pretextul declanșării altor conflicte, asistăm cu îngrijorare la escaladarea unor justificări care nu își au loc într-o societate care își tratează cu maximă responsabilitate și atenție cetățenii.Folosirea drept pretext a situației de față pentru invocarea unor consecințe presupus negative ale modificărilor aduse legislației penale și procesual penale nu poate reprezenta decât o distorsiune manipulatorie a faptelor și o încercare indecentă de a profita de o situație absolut critică pentru adâncirea stării de conflict din sânul societății românești. Și aceasta este cu atât mai mult de neacceptat cu cât asemenea manipulări provin de la anumite asociații de magistrați, al căror scop central ar trebui să fie protejarea drepturilor cetățenilor, iar nu perpetuarea unor stări conflictuale și tensionate.Modificările legislative în materie penală clamate nu au fost, încă, aprobate de legiuitor, procesul legislativ fiind la acest moment în etapa verificării de constituționalitate de către instanța de control constituțional. Singurele modificări ale cadrului legal au fost aduse exclusiv în privința statutului judecătorilor și procurorilor, organizării judiciare, precum și organizării și funcționării Consiliului Superior al Magistraturii.Tot astfel, este de neconceput cum magistrați organizați în anumite forme asociative înțeleg să susțină că justiția din România nu se poate înfăptui fără sprijinul și implicarea Serviciului Român de Informații, sens în care dezavuăm categoric asemenea afirmații fără niciun fel de suport și care nu fac decât să decredibilizeze sistemul de justiție din țara noastră și să pună sub semnul întrebării Constituția, legile țării și deciziile Curții Constituționale.Alegațiile privind presupusa frică în a acționa conform legii, generată de modificările legislative și de potențialele verificări ale Inspecției Judiciare și Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție nu pot fi acceptate și sunt incalificabile în contextul în care nu se poate susține că, în lipsa acestor organisme, magistrații ar putea fi la adăpost de orice fel de răspundere.Facem, așadar, un apel la judecătorii și procurorii țării să respecte obligația de rezervă, să nu se implice și mai ales să nu dea curs unor analize lipsite de suport concret și să evite participarea la scenarii care nu au drept finalitate decât împiedicarea aflării adevărului. Judecătorii și procurorii cunosc foarte bine dimensiunea și importanța responsabilităților pe care le au în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar acest lucru se realizează numai în considerarea legii și nu temându-se de ea!Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită implicarea imediată a tuturor autorităților responsabile de elucidarea acestei drame și nu adoptarea unei atitudini de protejare a propriei imagini, disfuncțiile existente, cel puțin la nivel de aparență în acest moment, urmând a fi urgent lămurite. Cerem fermitate și reacții rapide, valorificarea deplină a tuturor probelor pentru a le aduce cât mai repede acolo unde trebuie înfăptuit actul de justiție.Solicităm, de asemenea, Secției pentru procurori implicare deplină în gestionarea acestei situații de criză și tratarea acesteia cu obiectivitate și independența proprie mandatului acordat membrilor Consiliului, fără a afecta caracterul secret al investigațiilor penale în această etapă.Societatea românească are nevoie de răspunsuri complete, de dezlegarea tuturor aspectelor care, în acest moment, apar ca fiind necunoscute, iar fiecare cetățean de încredere în modalitatea de aplicare a dispozițiilor legale, de siguranță în ceea ce privește integritatea sa și a bunurilor sale, dar mai ales are dreptul să cunoască adevărul.În acest sens, Secția pentru judecători asigură întreaga societate că va acționa cu deplină responsabilitate, obiectivitate și asumare, fiind preocupată în continuare și urmărind până la finalizare cu atenție întreg cursul evenimentelor.