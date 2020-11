Constanța, dovada vie ca restricțiile sunt de forma. In carantina, numarul infectarilor nu scade

Una dintre localitățile aglomerate în care s-a instituit carantina arată ca în orice altă zi normală, în care nu sunt impuse restricții suplimentare. Aceasta poate fi explicația pentru care rata infectărilor este, dacă nu în creștere, cel puțin în stagnare, în niciun caz în scădere. Este vorba despre Municipiul Constanța, care, la mijlocul perioadei de […] The post Constanța, dovada vie că restricțiile sunt de formă. În carantină, numărul infectărilor nu scade appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.