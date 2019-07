Constanta: 10.000 de turisti, asteptati la "Black Sea Air Show"

Circa 10.000 de turişti şi constănţeni sunt aşteptaţi, sâmbătă, pe Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu", la cel mai mare spectacol aviatic din acest an de pe litoral - "Black Sea Air Show". Secvenţe din acest show urmează să fie incluse în scenariul unui film de acţiune regizat de Alain Depardieu, fratele actorului francez Gerard Depardieu, au anunţat organizatorii evenimentului. "Black Sea Air Show va fi un eveniment de emoţie, un eveniment de senzaţie, de forţă aeriană, un eveniment pentru constănţeni şi pentru toţi cei care vizitează litoralul românesc în timpul verii", a menţionat preşedinta Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică, Corina Martin. Potrivit coordonatorului spectacolului aviatic, George Barcaru, de la Aeroportul "Mihail Kogălniceanu", startul evoluţiilor aeriene va fi dat la ora 12,30 de către piloţii aviaţiei civile, urmând apoi cei ai aviaţiei militare. "La 12,30, startul evoluţiilor aeriene. Acestea vor fi deschise de către aviaţia civilă prin partenerii noştri, Aeroclubul României, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă şi Regional Air Services. Va fi o perioadă de aproximativ două ore şi treizeci de minute de evoluţie a aeronavelor civile, urmată de o perioadă de circa două ore de evoluţie a aeronavelor militare. Şi mă refer aici la elicopter PUMA R330, MIG 21 Lancer, F16 şi, cu bunăvoinţa partenerilor italieni, aeronave de vânătoare Typhoon, ale Italian Air Force", a spus Bărcaru. El a menţionat că publicul va putea să admire evoluţia a zeci de aeronave, dar şi lansări de paraşutişti. Directorul general al aeroportului constănţean, Bogdan Artagea, a adăugat că, în cadrul unei expoziţii, vizitatorii vor avea posibilitatea să vadă un elicopter militar, o autospecială PSI militară, diferite aeronave şi echipamente, fiind amenajate totodată "o zonă de food, o zonă VIP" şi creată o parcare auto cu 900 de locuri. La dispoziţia vizitatorilor vor fi puse mijloace de transport speciale, pe ruta Constanţa - Aeroportul "Mihail Kogălniceanu". Conform Corinei Martin, deschiderea evenimentului va fi făcută de fanfara Forţelor Navale Navale şi o paradă a maşinilor de epocă. Secvenţe din spectacolul aerian de sâmbătă vor fi filmate cu intenţia ca acestea să facă parte din scenariul unui film de acţiune realizat de o echipă de producători şi regizori din Franţa şi Elveţia, printre aceştia fiind şi francezul Alain Depardieu. Eduard Irimia, care s-a implicat în ultimii 2 ani în producţia de filme, după ce a organizat la nivel global peste 100 de evenimente sportive televizate, a declarat că doreşte să includă în filmul menţionat, pe lângă secvenţe de la show-ul aerian de pe Aeroportul "Mihail Kogălniceanu", şi locuri precum staţiunea Mamaia şi Insula lui Ovidiu, în special pentru a promova România. Producţia filmului ar putea începe în luna august a acestui an. Regizorul Alain Depardieu a declarat, în cadrul conferinţei de presă ţinută marţi pe aeroportul constănţean, că este posibil ca şi fratele său, Gerard Depardieu, să joace în acest film. "Este foarte posibil ca fratele meu, Gerard Depardieu, să joace până la urmă în acest film, asta se va decide după ce vom evalua scenariul final. (...) El şi-ar dori să facă parte din distribuţia acestui film", a spus Alain Depardieu. Aflat la prima ediţie, "Black Sea Air Show" se va desfăşura în intervalul orar 12,30 - 17,30, iar intrarea la spectacolul aviatic este liberă, accesul publicului fiind permis începând cu ora 10,30. Evenimentul este organizat de Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu" şi Aeroclubul României, sub egida Ministerului Transporturilor, fiind susţinut de diverşi parteneri. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.turturel.com