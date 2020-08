Constanta: 30 de adolescenti vasluieni contacti ai unui caz pozitiv de Covid-19 au fost gasiti de autoritati in Costinesti

Treizeci de tineri din Vaslui, care au fost contacti ai unui caz pozitiv Covid-19, au fost depistati de autoritati in statiunea Costinesti, in trei unitati diferite de cazare. Optsprezece dintre ei au fost deja preluati de echipaje medicale venite din judetul Vaslui, iar ceilalti sunt carantinati in vila in care erau cazati si asteapta sa fie si ei preluati de autoritatile din judetul de domiliciu.