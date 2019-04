Constanta. Astazi, consumatorii din mai multe cartiere au ramas fara apa potabila

S.C. RAJA S.A. a comunicat in data de 28.04.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctele termice nr. 72, 73, 75, 86, 89, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 160, 161, 163, 165, 170, 171, 188, 189, 195, 207, 247, 272 . In consecinta, in lipsa apei reci s-au oprit instalatiile noastre care asigura distributia apei calde de consum in zona: CET - Casa de Cultura – Inel1 – Inel2. Pana la reluarea alimentarii cu apa rece de catre S.C. RAJA S.A. nu se pot asigura consumatorilor serviciile de furnizare apa calda de consum. Pentru relatii suplimentare va rugam sa apelati la numarul de telefon 0241.924 de la Dispecerat S.C. RAJA S.A..