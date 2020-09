Constanta: Barbat, arestat preventiv pentru distrugere, violenta in familie si furt calificat

"Mi-am petrecut o săptămână, în timpul Stării de urgență, alături de voluntarii Centrului Faptelor Bune din Sectorul 1, ajutându-l pe Primarul Dan Tudorache să identificăm bătrâni singuri cărora le-a trimis pachete cu alimente, medicamente, rețete etc. Am folosit acel timp pentru a-l întreba mai multe despre cei patru ani de mandat și despre nesfârșita luptă între el și Consiliul local, majoritar PNL și USR, care l-a blocat permanent. L-am reîntâlnit zilele acestea pentru a discuta cum va începe școala în acest sector și ce planuri are, dacă pierde alegerile.", scrie Floriana Jucan in Qmagazine.