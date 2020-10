Constanta. Carambol, pe bulevardul Mamaia, la Delfinariu. O victima. Masina rasturnata

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, cu sprijinul luptatorilor S.I.A.S., au descins, in 1 octombrie, la 30 de adrese situate in Bucuresti si in judetele Ilfov, Vaslui si Brasov. 14 persoane au fost conduse la audieri.