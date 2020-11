Constanta: Ce utilaje are in dotare Polaris M Holding, pentru deszapezirea in orice zona din oras (video)

Polaris M Holding are în dotare utilaje de diferite dimensiuni care pot asigura deszăpezirea în orice zonă din oraș, inclusiv pe trotuare, alei sau străzi înguste, imagini puteți vedea în secțiunea Video.

Polaris are în dotare utilaje de diferite dimensiuni care pot asigura deszăpezirea în orice zonă din oraș, inclusiv pe trotuare, alei sau străzi înguste.Utilajele de deszăpezire și combatere a poleiului pregatite de Polaris sa intervina in sezonul rece sunt: 44 pluguri montate pe autogunoire sau pe autocamioane, 12 sărărițe de dimensiuni mari si 9 de dimensiuni mici, dotate cu echipament pentru împrastiat material antiderapant, autospeciale cu lama, cu cisterna sau sararita, incarcatoare frontale, wole, autobasculante cu braț, containere de 16 si 20 mc pentru transportul zăpezii, freze de mici dimensiuni și ATV-uri pentru deszapezirea trotuarelor.Utilajele vor acţiona cu prioritate in intersecții, intrari in unitati sanitare, sensuri giratorii, pante, artere principale și institutii publice, treceri de pietoni, refugii RATC, institutii publice etc.Stocurile de material antiderapant si combustibil sunt asigurate din timp pentru sezonul 2020-2021. Stocul pentru material antiderapant ajunge la 13 mii de tone, iar cel pentru combustibil la 40 de tone.În vederea asigurarii unor conditii normale de circulatie, cantitile de material antiderapant, utilizate pentru combaterea zapezii si poleiului, se pot suplimenta in functie de conditiile meteorologice.Sursa foto-video: facebook/ Polaris M Holding