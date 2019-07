Constanta. Comisia de repartizare transparenta a alocarilor bugetare?: Consilierii judeteni PNL si PMP cer reinfiintarea grupului transpartinic de impartire a banilor (document)

Grupul transpartinic de împărțire a banilor

Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință extraordinară pentru constituirea Comisiei de Repartizare Transparentă a Alocărilor Bugetare în vederea alocării sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat (vezi secțiunea „Documente”). Ședința a fost convocată la solicitarea aleșilor județeni PNL și PMP, după ce la ședința ordinară a lunii iulie a avut loc un adevărat scandal pe tema alocării banilor către UAT-uri pe criterii politice.Pe 24 iunie, consilierii Partidului Mișcarea Populară și cei de la ALDE s-au abținut de la vot alături de opoziția tradițională, PNL, care a votat împotriva proiectelor ce vizau alocarea de fonduri, acuzând manevre politice de împărțire a fondurilor aflate la dispoziția Consiliului Județean, potrivit noului Cod Administrativ. Mai mult, prin vocea liderului de grup, liberalii au cerut să se reînființeze, recent desființată.La rândul său, președintele CJC,, le-a transmis consilierilor liberali următorul mesaj: „Mințiți, domnilor, mințiți! De la începutul mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Constanța și până în prezent am dat dovadă de deschidere și am stabilit, de la bun început, o metodă de lucru transparentă; am considerat că, indiferent de culoarea politică, principalul nostru țel este acela de a aduce prosperitate județului nostru. Prin urmare, am discutat cu toți primarii, indiferent de culoarea politică, și i-am invitat să rezolvăm împreună problemele din județ, iar acest lucru îl știu foarte bine cei de la PNL. Dacă au impresia că eu confund activitatea de la Consiliul Județean cu anumite chestiuni interne din PSD ori cu cele dintre PSD și aliații săi politici, îi avertizez că sunt pregătit să intru în război deschis cu dumnealor. Un război al declarațiilor și un război în care să le prezint toate dovezile că mint cu nerușinare. Eu nu mint și nu încerc să rezolv interese mărunte, de grup, nu încerc să punctez politic dezinformând. Eu știu exact care este rolul meu la Consiliul Județean și fac distincție clară între Consiliul Județean și partid. Tot eu sunt detașat de „datorii” pe care chiar ei, „cinstiții” liberali, le au față de anumite persoane din alte partide politice”, a transmis Țuțuianu.Din august 2016 și până în aprilie 2019 a funcționat la nivelul Consiliului Județean Constanța o comisie specială, constituită în baza Legii 215/2001, numită pompos „Comisia de repartizare transparentă a alocărilor bugetare”. Comisia avea în componența sa reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu reprezentare județeană și pe reprezentantul președintelui Consiliului Județean Constanța și se întrunea la nevoie ori înaintea ședințelor CJC în care se făceau alocări bugetare.de la PNL, cel care a reprezentat liberalii în această comisie, ne-a explicat modul de funcționare a acesteia: „Comisia se întrunea înaintea alocărilor bugetare sau atunci când se primeau solicitări de la UAT-uri, astfel încât practic fiecare partid superviza prin reprezentatul lor repartizările cotelor defalcate pentru ca niciun primar de comună, oraș sau municipiu să nu fie nemulțumit de banii alocați. Iar în intervalul în care a funcționat această comisie chiar nu au existat probleme. Odată cu aprobarea bugetului pe 2019, a existat o bâjbâială legislativă, asupra căreia s-a revenit, astfel că în acest moment Consiliului Județean Constanța îi revine misiunea să împartă către UAT-uri cotele defalcate din TVA care revin județului Constanța. Din dispoziția președintelui CJC, s-a înființat după aprilie 2019 o comisie tehnică, formată din șefii de direcții din administrația județeană care decid aceste alocări. Iar la ultima ședință s-a văzut în ce fel s-au realizat, fără să se țină cont de reprezentarea politică din Consiliul Județean”, a spus Iordache.Din Comisia de repartizare transparentă a alocărilor bugetare au făcut parte liderii de grup ai partidelor care au reprezentare în Consiliul Județean, respectiv - Gheorghe Donțu (PSD), Claudiu Palaz (PMP), Daniel Learciu (ex-ALDE), Marian Iordache (PNL), cu amendamentul că din partea PNL de-a lungul timpului au mai activat în comisie și foștii consilieri județenișiDeasupra lor se aflaadministratorul județului, în calitate de reprezentant al șefului CJ, Marius Horia Țuțuianu. Putem să spunem despre această comisie, fără să greșim, că nu era altceva decât un

Acum se dorește revenirea la această practică de împărțire a banilor, unde considerăm că, activitatea nefiind remunerată, ar fi nimerit să fie cooptați și reprezentanți ai societății civile, din mass-media, dar și cel puțin un specialist în finanțe publice. Comisia poate funcționa în temeiul art. 127 din Codul Administrativ (Art. 127 - Comisiile speciale și comisiile mixte (1) Consiliile locale sau județene pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.



(2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.



(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice).

Dacă astăzi se va aproba proiectul de hotărâre, liberalii au anunțat că din această comisie va face parte colegul lor, secretar general al organizației PNL Constanța și consilier județean. Cel mai probabil, PMP și PSD vor continua să participe în comisie cu reprezentanții lor,șiDe asemenea, probabil că, dacă PSD va fi de acord cu reînființarea comisiei, o va retrimite să supervizeze împărțirea banilor tot peSingurul semn de întrebare este în dreptul lui, care și-a păstrat calitatea de ales județean și chiar funcția de vicepreședinte al CJ, chiar dacă nu mai este membru ALDE.