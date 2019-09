Constanta. Consiliere gratuita pentru dependentii de pacanele

În premieră în România, persoanele cu probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc au la dispoziţie un serviciu de consiliere psihologică online, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Joc Responsabil remis AGERPRES. "Asociaţia Joc Responsabil se aliniază tendinţelor internaţionale şi lansează, în premieră pentru ţara noastră, serviciul de consiliere psihologică online 24/7, cel mai modern instrument de facilitare a accesului la consilierea psihologică pus la dispoziţia persoanelor cu (potenţiale) probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc, ori apropiaţilor acestora, şi care simt nevoia de îndrumare în timp real. Astfel, Asociaţia Joc Responsabil îşi extinde aria de metode prin care sprijină persoanele care au întrecut limita recreaţională a acestui tip de divertisment, favorizându-le accesul la ajutor de specialitate non-stop şi oferind, totodată, un nivel şi mai mare de încredere, confort şi de confidenţialitate celor care apelează la acest serviciu", menţionează sursa citată.Serviciul "Consiliere 24/7" poate fi accesat în cadrul noului website al Asociaţiei Joc Responsabil, www.jocresponsabil.ro, acolo unde a fost integrat un modul, de chat online prin care orice jucător poate intra în legătură directă cu unul dintre psihologii Joc Responsabil.Serviciul "Consiliere 24/7" este un serviciu non-stop, disponibil 24 de ore, 7 zile pe săptămână şi are drept scop creşterea capacităţii de autocontrol a jucătorilor care se confruntă cu probleme şi, în special, asigurarea de sprijin încă din primele momente în care aceştia se hotărăsc să solicite ajutor."Jucătorul care se hotărăşte să se controleze are nevoie de sprijin imediat. Orice amânare îi permite să se răzgândească, tocmai de aceea Consilierea 24/7 este extrem de utilă. În consilierea online îl abordăm nu doar psihologic, ci şi social. Mai mult, suntem una dintre ţările care au acum un sistem de consiliere avansat, iar experienţa noastră de până acum ne arată că această metodă este de cele mai multe ori accesată de cei care caută pentru prima dată metode de tratament a problemelor legate de jocurile de noroc. De asemenea, consilierea psihologică online este preferată de clienţi pentru că primesc un răspuns imediat, păstrează anonimatul, oferă un grad sporit de confort acestora şi poate fi accesată uşor. În plus, le dă clienţilor posibilitatea de a alege modalitatea în scris sau audio înainte de a avea o conversaţie faţă în faţă', a declarat Cristian Andrei, psihiatru, expert şi ambasador al programului "Joc Responsabil".Lansarea serviciului "Consiliere 24/7" vine în contexul în care rapoarte de specialitate publicate la nivel internaţional arată că tehnologia a influenţat pozitiv în ultimii ani modul în care psihologii abordează comportamentul compulsiv pe care anumite persoane îl pot manifesta faţă de jocurile de noroc. Ca atare, consilierea psihologică online este considerată ca fiind noua tendinţă în domeniu, atât prin prisma evoluţiei tehnologice, cât şi a beneficiilor pe care le oferă clienţilor beneficiari ai unor astfel de servicii."Programul 'Joc responsabil' oferă ajutor real jucătorilor ce se confruntă cu probleme, dar şi familiilor acestora. În acest moment avem o acoperire naţională prin cabinete de consiliere în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova şi Constanţa, unde persoanele interesate pot beneficia de cinci şedinţe gratuite de evaluare şi consiliere psihologică. Deopotrivă, orice persoană din România poate primi consiliere prin intermediul liniei telefonice gratuite, 0800.800.099, dar şi online, accesând www.jocresponsabil.ro, portal prin care are la dispoziţie un chestionar anonim de autoevaluare prin care poate afla dacă obiceiul de a juca a devenit riscant pentru acesta sau pentru cei din jur, ori proaspăt lansatul serviciu 'Consiliere 24/7'", se mai arată în comunicat.Sursă foto: Agerpres