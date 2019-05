Constanta. Cum poti folosi o bicicleta din sistemul de bike-sharing

Dacă vrei să folosești o bicicletă pusă la dispoziția oricărei persoane prin proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB” trebuie să urmezi doar câțiva pași.În primul rând trebuie să soliciți, în mod gratuit, în baza cărții de identitate, de la ghișeele de informații din cadrul agențiilor SPIT (inclusiv la cele din centrele comerciale), un card de utilizator care ți se va elibera pe loc. Apoi, pentru a avea acces la toate informațiile legate de rețeaua de stații, bicicletele disponibile sau punctele de eliberarea a cardurilor ar fi bine să instalezi pe telefon aplicația CT Bike. Poate fi descărcată gratuit din Google Play si AppStore. Va fi foarte utilă.Când ajungi la una dintre stațiile de biciclete nu trebuie decât să apropii cardul de suprafața pe care acesta poate fi citit, să introduci codul PIN și din acel moment ai la dispoziție un minut pentru a ridica o bicicletă și a te putea bucura două ore de pedalat.Pentru a putea folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiții: trebuie să fie înregistrați în sistem, să se încadreze în intervalul orar 07:00-24:00, de luni până duminică. Ultima închiriere se poate face cu maximum două ore înainte de închiderea centrului, la ora 22:00, iar echipamentul va putea fi ridicat şi returnat de la orice staţie de biciclete în regim self-service. Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele de peste 14 ani, două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute. Nu pot fi subînchiriate, folosite la curse de biciclete, pentru transportul de pasageri sau în situații de vânt puternic sau furtuni.De asemenea, utilizatorii au la dispoziție numărul de telefon cu tarif normal 0371.787.778, disponibil 7 zile din 7, în intervalul orar 07:00-24:00 (robot telefonic 24:00-07:00) și adresa de mail servicii.publice@primaria-constanta.ro unde pot semnala orice problemă.