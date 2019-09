Constanta: Dosare penale pentru mai multi soferi prinsi bauti la volan. Ce alte nereguli au depistat politistii rutieri

Mai mulţi şoferi s-au ales cu dosare penale după ce au condus băuţi sau fără permis de conducere.Astfel, la data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 10.30, poliţişti din cadrul Secției 4 au identificat un bărbat de 24 de ani, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat pe strada Nicolae Filimon din municipiul Constanța.La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 20.50, poliţişti din cadrul Secției 1 au identificat un bărbat de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 00.10, poliţişti din cadrul Servicului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 31 de ani, din județul Botoșani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitatea 23 August, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 00.35, poliţişti din cadrul Secției 5 au identificat un bărbat de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Marinescu din municipiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 02.21, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 55 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Ferdinand din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 11.55, poliţişti din cadrul Secției 3 au identificat un bărbat de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Traian din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 15.55, poliţişti din cadrul Servicului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitate Lazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 19.45, poliţişti din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat de 49 de ani, în timp ce conducea un moped, pe strada Delfinului din Năvodari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 22.00, poliţişti din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat de 35 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Târgușor, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 22.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 56 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 23.00, poliţişti din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au identificat un bărbat de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Dunăreni, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 01.40, poliţişti din cadrul Biroului de Poliție Vama Veche - 2 Mai au identificat un bărbat de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Limanu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 02.05, poliţişti din cadrul Poliției orașului Ovidiu, cu sprijinul lucrătorilor de poliție locală, au identificat un bărbat de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Podului din orașul Ovidiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.