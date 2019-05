Constanta: Elevii claselor a IV-a si a VI-a vor sustine probele scrise din cadrul Evaluarii nationale la finalul claselor

În perioada, 14 – 23 mai 2019, elevii claselor a IV-a și a VI-a vor susține probele scrise din cadrul Evaluării naționale la finalul claselor a IV-a și a VI-a, astfel:La clasa a IV-a sunt înscriși la nivelul județului Constanța 7.106 de elevi. În data de 14 mai 2019 se va desfăşura primul test ce vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română. În data de 15 mai 2019, va avea loc al doilea test ce vizează evaluarea competențelor de matematică.La clasa a VI-a, la nivelul județului Constanța, sunt înscrişi 5.588 de elevi.În data de 22 mai 2019, elevii vor susţine primul test pentru evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” iar pe 23 mai 2019 va avea loc evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii”.Durata alocată rezolvarii testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat, iar elevii vor susține probele în sălile în care își desfășoară activitatea în mod obișnuit.La clasa a IV-a fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, dintre care unul este învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă și se finalizează în termen de nouă cel mult șapte zile de la data susţinerii ultimului test.La clasa a VI-a testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă șicomunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română si celălalt cu specialitatea limbă moderna. De asemenea, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Știinte ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.Rezultatele individuale obținute nu se afișează și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învațământ prin:a) elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune;b) informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formăriiși dezvoltării competențelor evaluate.