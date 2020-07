Constanta: Evitati tragediile la scaldat! De la inceputul lunii iulie, sase persoane s-au inecat pe litoral. Recomandarile ISU Dobrogea“

De la începutul lunii iulie și până în prezent, echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţaau avut nu mai puţin de 16 de intervenţii pe plajele litoralului românesc pentru căutarea, salvarea și acordarea primului ajutor medical persoanelor ce au suferit accidente prin submersie (înec), din păcate soldate cu șase decese.Pentru a evita evenimentele nedorite, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa recomandă tuturor cetățenilor, care aleg să iși petreacă timpul liber pe litoral, să respecte câteva reguli simple:- să frecventeze doar locurile special amenajate pentru înot şi scăldat;- să respecte întotdeauna recomandările salvamarului/administratorului locului de agrement, mai ales semnificația steagurilor arborate la foișoarele salvamarilor;- să evitate scăldatul în mare, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci;- nu realizaţi acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcţii;- nu intraţi în apa rece înfierbântaţi, după ce aţi stat foarte mult timp la soare;- nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziţionate special pentru cei mici;- nu lăsaţi copiii să se joace în locuri unde există posibilitatea de a cădea în apă;- urmăriţi continuu, comportamentul copiilor în apă: nu citiţi, nu vă jucaţi pe telefon în timp ce copiii sunt în apă şi nu vă întoarceţi nicio clipă cu spatele la aceştia. Nu uitaţi că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu să înoate;- echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac / vestă de salvare, aripioare gonflabile etc.) vor fi utilizate de către copii, sub atenta supraveghere a unui adult.