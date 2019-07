Constanta, gazda etapei 4 din East European Tout Terrain Series Rally Raid

joi, 25 iulie 2019 – mașinile și piloții vor fi deja prezenți în Parcul Tehnic situat în parcarea Poarta 1, intrare Port Constanța;

vineri, 26 iulie 2019 – ”Start”ul cursei va fi dat încă de dimineață, iar seara publicul va putea vedea mașinile de curse “obosite" după cursa de peste zi cât și intervențiile mecanicilor;

sâmbătă, 27 iulie 2019 - ”Start” pentru cea de-a doua cursă a competiției iar seara va avea loc festivitatea de premiere;

duminică, 28 iulie 2019 – începând cu ora 10:00 vom servi cafeaua la plaja Shut Up Beach împreună cu concurenții.

Timp de 4 zile, Constanța va fi gazda etapei cu numărul 4 din East European Tout Terrain Series Rally Raid!4 Venture Agency, Asociația Club Sportiv Baja 500 Motosport și So Moto Racing sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, ACSI Italia și EETTS organizează etapa 5 din Campionatul Naţional de Rally Raid, respectiv etapa 4 din Campionatul East European Tout Terrain Series, competiție ce se desfășoară la malul Mării Negre sub denumirea de 4V Rally Raid Dobrogea.• Un adevărat Dakar al Dobrogei• 4 zile de spectacol• 2 zile de adrenalină pură• Traseu de 600 de kilometri• 50 de echipaje din 6 țăriRally Raid este o cursă de lungă distanţă, pe trasee off-road, fiind o latură a motorsportului care în ultimii ani se bucură de un real succes în România. Durata unei curse rally raid poate să ajungă şi la 15 zile în cazul competiţiilor faimoase precum Raliul Dakar, Africa Eco Race sau Silk Way Rally.Aceste curse sunt foarte solicitante atât pentru piloţi, cât şi pentru maşini, deoarece terenul este de diferite tipuri şi include dune de nisip, drumuri forestiere, drumuri de munte, dar şi albii secate de râu.Cele 3 grupe principale ale cursei 4V Rally Raid sunt:PROFI - se adresează piloților profesioniști licențiați:PROMO - se adresează celor care au mai participat la competiții de acest gen, dar nu ating standardul de la PROFI;DISCOVERY - competiția începătorilor, având rol de promovare a acestui sport, putând să se înscrie orice vehicul de teren auto, SSV, Moto, Quad cu condiția ca acesta să fie într-o stare tehnică adecvată.Cursa în sine se desfășoară în Dobrogea pe o distanța de 600 de km, respectiv 300 km în ziua de 26 iulie și 300 km în ziua de 27 iulie.Cursa are loc numai pe drumuri offroad, unde mașinile, motocicletele, ATV-urile, Can-Am-urile vor atinge viteze de 150 - 200 km/oră. Parcul tehnic al competiției, locul în care mașinile sunt parcate peste noapte și unde sunt expozanții, va fi amplasat în parcarea mare de la Poarta1, intrare port Constanța.Startul cursei în cele 2 zile de concurs va avea loc la monumentul Straja incepând cu ora 08:00 a zilelor de 26 și 27 iulie.Programul evenimentului 4V Rally Raid Constanța este:Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Constanța și Consiliului Județean Constanța.