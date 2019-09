Constanta, gazda proiectului ,,Dobrogea, edificii cu mozaic: credinta, cultura, cetatea. Minoritatile vor fi celebrate

Dobrogea este percepută și valorizată în mentalul public românesc ca un mozaic de etnii și culturi, un teritoriu-model al dialogului interreligios și intercultural.Iar unul dintre simbolurile relevante ale regiunii îl reprezintă Edificiul roman cu mozaic din Constanța, monument istoric construit în secolul al IV-lea, a cărui impresionantă sală cu mozaic funcționa inclusiv ca loc de întâlnire a negustorilor și oficialităților vremii. Mozaicul devine astfel, la propriu și la figurat, o amprentă a Dobrogei, un stil al ei, o marcă specifică, un brand care conotează pe de o parte diversitatea / heterogenitatea (culturală, etnică etc) și pe de altă parte ancestralitatea / vechimea, culoarea, patina vremii.Minoritățile naționale sunt recunoscute ca factori constitutivi ai statului român, motiv pentru care fiecare etnie, având propria identitate, este încurajată să-și păstreze și să-și dezvolte: limba, cultura și religia. Datorită numeroaselor etnii care locuiesc și trăiesc în spațiul dintre Dunăre și Marea Neagră, Dobrogea reprezintă un mozaic de valori materiale și imateriale, la care au contribuit atât românii, cât și turcii, tătarii, germanii, grecii, albanezii, bulgarii, rușii-lipoveni, romii etc. Fiecare etnie și-a pus amprenta asupra Dobrogei prin construcții tradiționale, biserici, locuințe, obiecte de artă, opere literare. Iar reprezentanți ai minorităților dobrogene s-au remarcat în diverse alte domenii cum ar fi: medicină, științe, inginerie etc.Din aceste motive, proiectul ,,Dobrogea, edificii cu mozaic: credinţa, cultura, cetatea”, implementat de Asociația Eurocult, își propune să analizeze particularitățile minorităților naționale, patrimoniul lor cultural, să identifice și să prezinte evoluțiile acestora în planurile social, politic, militar, științific, economic, cultural, să contribuie la valorificarea potențialului cultural și creativ ale minorităților, implicit la întregirea patrimoniului cultural național, și să atragă atenția publicului local și național, în special a publicului tânăr, asupra importanței prezenței minorităților în Dobrogea, în special, și în România, în general.,,Dobrogea, edificii cu mozaic: credinţa, cultura, cetatea” va debuta, la Constanţa, mâine, 26 septembrie 2019, ora 13.00, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Dezbaterile, conferințele, mesele rotunde și simpozioanele din cadrul proiectului vor dezvolta noi platforme de cunoaștere, promovare și păstrare a elementelor culturale, lingvistice, religioase și istorice ale minorităților etnice dobrogene, pentru a promova educația interculturală și toleranța prin metode-nonformale, dar și dialogul intercultural între minorități, dar și cu majoritatea, inclusiv prin artă.La evenimentele din cadrul proiectului vor participa, ca invitați speciali, profesori universitari din toată țara și străinătate, reprezentanți ai minorităților dobrogene, președinți ai organizațiilor naționale și județene ale comunităților etnice. Gazdele proiectului ,,Dobrogea, edificii cu mozaic: credinţa, cultura, cetatea” sunt Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța, Muzeul de Artă Constanța, , totodată şi parteneri în proiect.Sesiunile de comunicări de o înaltă ţinută ştiinţifică se vor încheia în data de 28 septembrie 2019, când vă invităm să participați la o Seară de muzică, dans și lectură la Muzeului de Artă Constanța, începând cu ora 17.00, alături de actori, balerini și instrumentiști constănțeni ce vor prezenta patrimoniul cultural al minorităților naționale.Puntea dintre cele două manifestări este realizată printr-o suită de vernisări ale unor expoziții de grafică, pictură, cărți și publicații în limbile minorităților naționale, organizate pentru cunoașterea și promovarea diversității etnice din Dobrogea. De asemenea, vineri, 27 septembrie 2019 la Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța vor fi organizate și workshopuri educaționale cu elevi din municipiul Constanța și un concurs școlar de dezbateri pro toleranță, începând cu ora 15.00.Proiectul ,,Dobrogea, edificii cu mozaic: credinţa, cultura, cetatea” a fost câştigat de Asociaţia Eurocult, o structură cu un impresionant portofoliu de evenimente, fiind singurul proiect al unei organizații neguvernamentale din Constanţa desemnat câştigător de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului Guvernului, în cadrul Sesiunii de selecție a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor de combatere a intoleranței.Vă invităm aşadar alături de noi, în perioada 26 – 28 septembrie 2019, pentru a celebra minoritățile naționale din Dobrogea, pentru a promova împreună dialogul intercultural și interreligios, mozaicul de valori materiale și imateriale specific tărâmului dintre Dunăre și Mare., transimit reprezentanţii Asociaţiei Eurocult.Dobrogea, edificii cu mozaic: credinţa, cultura, cetatea13.00 - Conferința de deschidere a proiectului DOBROGEA, EDIFICII CU MOZAIC: CREDINȚA, CULTURA, CETATEA – Aula „Adrian Rădulescu“, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța14.00 – Vernisare expoziție „Geamiile din Dobrogea“ – Centrul Cultural Yusun Emre – în Pod la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța17.00 - Vernisare expoziție realizată de liceeni pentru promovării diversității etnice – Muzeul de Artă Constanța18.00 – Vizitarea Octogonului Confesional din Peninsula Constanței10.00 – Comunicări științifice - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța15.00 – „Cum poate fi cineva altfel?“ - workshopuri educaționale cu elevi din municipiul Constanța – Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța17.00 – „Etniile Dobrogei: repere istorice“ - vernisare expoziție cărți și publicații în limba minorităților – Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța18.00 – „Aproape de mine și dincolo de linia orizontului“ - concurs școlar de dezbateri pro toleranță – Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța10.00 - Comunicări științifice - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța14.00 - Lansări de cărți și publicații în limba minorităților - Aula „Adrian Rădulescu“, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța15.00 – „Acasă în Dobrogea“ – expoziție și spectacol al comunității tătare - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța17.00 – Seară de muzică și lectură – Muzeul de Artă ConstanțaSursă foto: Asociaţia Eurocult