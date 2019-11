Constanta: Instructor auto, prins baut la volan

Un instructor auto a fost depistat, astăzi, în timp ce conducea un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanța, polițiștii Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat care conducea un autoturism, în timp ce se afla in procedura de examinare auto, fiind sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.