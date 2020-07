Constanta: Ion Negoi, cel mai vechi angajat al CT Bus, a iesit la pensie. A fost angajat la compania de transport din 1974

Pe data de 3 august 1967, la 14 ani și 9 luni am fost angajat ucenic. Fratele meu mai mare m-a prezentat maistrului. Abia dacă m-a văzut, el avea 2 metri înălțime iar eu aveam o statură foarte mică, eram cât roata de troleibuz. Din anul 1975 am lucrat ca inspector resurse umane, iar acum mi-e greu să mă obișnuiesc cu gândul că sunt pensionar. Această societate este a doua familie sunt aproape 53 de ani petrecuți aici și nu pot trăi fără colegii de la CT BUS. Îmi fac de lucru la câteva zile și vin aici să îi văd. Deocamdată am impresia că sunt în concediu de odihnă”, a spus Ion Negoi.