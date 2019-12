Constanta. Meci special de retragere pentru fostul handbalist Laurentiu Toma: Visul meu se implineste, HCM se reuneste!“

Visul meu se împlinește, HCM se reunește! Vă invit la meciul meu de retragere. 14 ianuarie 2020, ora 18.00. Sala Sporturilor din Constanța. HCM vs HCDS. Este cel mai bun prilej de a reuni echipa HCM, echipă cu care am câștigat nenumărate trofee și am făcut istorie! Vă doresc tuturor un Crăciun de poveste!, a postat pe Facebook Laurențiu Toma, fostul mare handbalist fiind în prezent oficial al HC Dobrogea Sud Constanța.