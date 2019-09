Constanta: Ministerul Educatiei dat in judecata de Asociatia Elevilor. Care este motivul

Luni, 30 septembrie a.c., Asociația Elevilor din Constanța a acționat în instanță prevederea din Ordinul ministrului educației nr. 4948/2019 privind dreptului elevilor care obțin media sub 5,00 la admitere de a urma un liceu, având în vedere efectele discriminatorii pe care le are față de elevi, dar și faptul că denotă o atitudine de tipul „ascundem gunoiul sub preș”.În data de 5 septembrie a fost publicat ordinul de ministru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal. Anul acesta actul normativ aduce o noutate față de anul trecut, în sensul în care, conform art. 2, alin. (10), al Ordinului, elevilor care nu obțin peste media 5.00 în cadrul admiterii în învățământul liceal nu le mai este permis să urmeze un liceu, fiind nevoiți să meargă la o școală profesională sau să abandoneze școala.În ciuda controverselor privind acest subiect, Asociația Elevilor din Constanța și-a păstrat punctul de vedere ferm în privința măsurii. Considerăm efectele ei ca fiind nu numai de natură să afecteze serviciul public de învățământ, prin haosul ce va fi creat ca urmare a stabilirii cifrelor de școlarizare și a cererilor de transfer numeroase ce vor fi depuse, dar și în ceea ce privește parcursul educațional al elevilor, existând posibilitatea ca rata abandonului școlar să crească semnificativ.De regulă, cifrele de școlarizare, care reprezintă numărul de locuri alocat pentru fiecare liceu în parte, sunt stabilite anterior organizării admiterii în învățământul liceal, atât pentru școli și licee, cât și pentru unitățile de învățământ profesional. Or, având în vedere că numărul elevilor ce vor obține media sub 5,00 la admitere nu este cunoscut decât după organizarea ei, considerăm că va fi dificil să se producă o estimare a numărului de locuri necesare, drept care un număr mare de elevi vor rămâne fără locuri, fiind, astfel, nevoiți să abandoneze școala.De asemenea, considerăm revoltătoare intervenția statului în alegerea traseului educațional al elevilor, această alegere aparținând, în mod normal, acestora. Conform Legii educației, sistemul de învățământ românesc este centrat pe beneficiarul primar, elevul, căruia statul se angajează să-i ofere cadrul necesar pentru ca el să își dezvolte competențele și să își fructifice potențialul, dar și să îl ajute să descopere profesia pe care vor să o urmeze, printr-un proces de consiliere profesională. Din păcate, în România, acest proces este unul fie absent, fie foarte deficitar. Replica conducerii Ministerului Educației Naționale la această situație este tocmai opusă față de cum ar fi firesc, și anume de a impune elevilor un traseu deja ales.Mai mult decât atât, conform studiului Workforce Disruption Index, realizat de firma de audit PricewaterhouseCoopers, 275.000 de locuri de muncă for dispărea din România, ca urmare a avansării tehnologiei. În acest sens, o bună parte din meseriile ce sunt dobândite ca urmare a studierii într-o școală profesională vor dispărea, iar elevii care, în acest moment, sunt obligați să meargă în profesională se vor adăuga, cel mai probabil, numerelor deja ridicate ale șomajului.Totuși, foarte interesant de remarcat este atitudinea decidenților față de situația haotică din sistemul de învățământ românesc. Prezumția de la care se pleacă este că elevii sunt de vină pentru faptul că nu au reușit să obțină media 5,00 la admitere, deși acest rezultat poate avea cauze diverse: situație financiară deficitară, influența familiei și a considerentelor etnice, sarcinile în rândul fetelor minore sau pur și simplu interesul acordat către alte domenii, fie ele artistice, sportive, etc..La acest moment, considerăm că Evaluarea Națională ar trebui să aibă un rol pur statistic, precum evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, deoarece probele susținute nu sunt de natură să orienteze elevii din punct de vedere profesional, motiv pentru care să concentrăm viitorul elevilor pe ea ar reprezenta o eroare și, în fine, încă un eșec al sistemului de a ajuta elevii să își găsească menirea. La acest moment, accentul trebuie să fie pus pe cauzele pentru care elevii obțin sub media 5,00 la admitere, și nu asupra efectului.Recomandăm Guvernului României să se preocupe de susținerea elevilor aflați în situații de risc, de regândirea sistemului de orientare profesională din învățământ, precum și de alinierea programei și planurilor-cadru cu formule care să asigure libertatea elevilor de a își urma drumul ales în viață, fără a fi constrânși în niciun fel, dar nici aglomerați cu informație în volume foarte mari, aspectele practice lipsind cu desăvârșire.În acest sens, astăzi a fost depusă acțiunea în suspendarea prevederilor art. 2, alin. (10), din OMEN nr. 4948, până la depunerea și soluționare acțiunii în anularea acestora. Solicităm Ministerului Educației Naționale să ia măsuri de urgență pentru eliminarea acestor prevederi, astfel încât sistemul de învățământ să nu fie, din nou, afectat de măsuri luate în mod tardiv.Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.