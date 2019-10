Constanta Modell: Traduceri din literatura universala

NU MĂ-NTREBA, DE CE AM CUGETUL ABĂTUT… Aleksandr Sergheevici PUŞKIN (1799 -1837) Nu mă-ntreba, de ce am cugetul abătut, De ce la petreceri sunt de nerecunoscut? De ce-mi ridic spre toți privirea-mi dezolată, De ce nu-mi mai e dragă o viață palpitantă? Nu mă-ntreba, de ce am sufletul obosit, De iubirea veselă, de ce m-am […]