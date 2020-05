Constanta. Nave asteptate la incarcare sau descarcare in porturile maritime romanesti

Potrivit paginii oficiale de internet a Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, la ora postării acestei ştiri, erau aşteptate la operare, pentru încărcare sau descărcare, nouă nave.



Trei dintre acestea erau aşteptate pentru descăcare, una la descărcare-încărcare şi cinci la încărcare.



Totodată, două sunt sub pavilion Sierra Leone, şi câte una sub Tanzania, Liberia, Belize, Moldova, Gibraltar, Rusia și Panama.



Iată, lista integrală, așa cum a foost postată pe pagina CNAPMC:



1. ABALONE, pavilion Sierra Leone , încărcare;

2. DENIZ S, pavilion Tanzania, descărcare;

3. MSC ALIX 3, pavilion Liberia, descărcare/încărcare;

4. MY LAMA, pavilion Belize, încărcare;

5. QUEEN SARA, pavilion Sierra Leone, încărcare;

6. RAMUS, pavilion Moldova, desăcrcare;

7. SELASSE, pavilion Gibraltar, încărcare;

8. SVL UNITY, pavilion Rusia, descărcare;

9. TORONEOS, pavilion Panama, încărcare.



Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta